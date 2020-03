Zulte Waregem présente le projet "Essevee 2.0" pour la saison prochaine : "Renouveler, rajeunir et améliorer"

Malgré un début de saison prometteur, Zulte Waregem pointe à la neuvième place de JPL après un décevant deux sur quinze, mais surtout une lourde correction à Anderlecht qui ponctue ce passage à vide.

Mais le club continue à travailler dur pour continuer à grandir, et a présenté le projet "Essevee 2.0" via communiqué : "Sur le plan financier, commercial, sportif et opérationnel, le club veut écrire une histoire nouvelle et dynamique. Et dans cette optique, une série de décisions ont déjà été prises sous le thème renouveler, rajeunir et améliorer", explique le communiqué.

"Sur le plan sportif, dès le début de la saison prochaine Francky Dury sera épaulé par deux nouveaux T2 qui ont l'expérience du plus haut niveau. Et à côté, Thomas Caers sera responsable de la détection."

"Il y aura un gros travail de repérage de jeunes talents, qui seront détectés puis présentés à la cellule sportive. Enfin, le lien entre l'Académie dirigée par Joric Vandendriessche et la première équipe sera renforcé dans le but de donner encore plus de chances aux jeunes."