🎥 L'incroyable sauvetage de Curtis Good

Le championnat n'est pas (encore?) à l'arrêt et ça a permis à Curtis Good de s'assurer son heure de gloire. Après avoir pourtant complètement manquer une passe en retrait, le défenseur australien y est allé d'un sauvetage splendide juste devant sa ligne de but.

Et si ça n'a pas permis à son équipe d'effacer les Sydney Wanderers, ça offre tout de même un point à Melbourne City, actuel deuxième du championnat australien (1-1).

Terrible miss or unreal defending? đŸ€”



Melbourne City defender Curtis Good prevented Western Sydney Wanderers striker Simon Cox from scoring in the Australian A-League.pic.twitter.com/XP5yaLITUy