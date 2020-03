Le Barça prêt à sacrifier l'un de ses Français !

Afin d'alléger sa masse salariale et de récolter des liquidités, le FC Barcelone souhaiterait vendre l'un de ses défenseurs.

Le FC Barcelone aurait tranché entre Clément Lenglet (24 ans, 19 matchs et 2 buts en Liga cette saison) et Samuel Umtiti (26 ans, 11 matchs en Liga cette saison), comme le rapporte Sport.

Le média catalan affirme avec certitude que l’ancien Lyonnais sera le joueur sacrifié cet été étant donné qu'il est très suivi, notamment par Manchester United, et que le club blaugrana souhaite se débarrasser de son salaire imposant. De plus, le Barça a l'impression que le champion du monde n’est plus le roc qu’il était avant ses problèmes au genou. Une décision validée par l’entraîneur Quique Setién.