"Charleroi? Un club qui grandit vite et bien"

Alex Czerinatynski avait débuté sa carrière en 1978 sous les couleurs du Sporting de Charleroi. 40 ans plus tard, il est séduit par les progrès que fait son ancien club sous l'impulsion de Mehdi Bayat.

Avant que le championnat ne s’arrête pour une période indéterminée, le Sporting de Charleroi avait eu l’occasion d’impressionner les observateurs. Un siège bien accroché sur le podium de la Pro League et des performances abouties contre tous les gros morceaux du championnat: le Sporting de Charleroi réussit une magnifique saison.

Mais au-delà des performances réussies ces derniers mois par les troupes de Karim Belhocine, c’est le développement du club depuis le milieu de la dernière décennie qui semble séduire Alex Czerniatynski. "Charleroi est un club qui grandit et qui s’installe doucement parmi les meilleurs clubs du football belge", analyse Czernia.

"Un gros potentiel public et un dirigeant qui s'y connait"

Et pour l’ancien Zèbre, c’est tout sauf un hasard. "C’est un club avec un gros potentiel public, avec un dirigeant qui connaît bien le football belge." Un club qui n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin, comme le confirme le fameux plan Horizon 2024 dont les objectifs ont été annoncés par Mehdi Bayat en début d’année. "On verra évidemment comment ça va se passer dans les prochains mois et la saison prochaine. Il faudra conserver la base de cette saison-ci et encore renforcer le noyau."

Pour aller, rapidemen,t chercher un premier trophée qui fait rêver tant saliver tous les supporters zébrés? "Je crois que tout Charleroi rêve du titre. Il faudra peut-être du temps, mais je n’oserais pas affirmer aujourd’hui que ça n’arrivera pas, dans un futur plus ou moins proche."