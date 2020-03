La Pro League communique concernant la reprise du championnat

Le Conseil d'Administration de la Pro League s'est réuni ce mercredi en urgence par conference call. Le point le plus important de l'ordre du jour était, bien entendu, la crise relative au Coronavirus qui sévit aujourd'hui en Europe.

Lors de la réunion, les administrateurs ont décidé à l'unanimité que, conformément aux décisions du Conseil national de sécurité, les entrainements dans tous les clubs de la Pro League sont interrompus jusqu'au 5 avril minimum, sous réserve d'autres décisions des autorités.

Une reprise des matchs de compétition aura lieu en fonction de la reprise des entrainements des clubs, en tenant évidemment compte d'un délai raisonnable pour permettre aux joueurs d'être en condition de match. Il sera à ce moment décidé quels matches pourront être reprogrammés jusqu’à la fin juin.

La Pro League est représentée au sein des groupes de travail Corona tant au niveau du football belge (sous la direction de l'URBSFA) que du football européen (sous la direction de l'UEFA) et elle suit donc de près les développements de la situation. Cela lui permettra ainsi de réagir rapidement et de prendre les bonnes décisions avec comme fil conducteur la santé de la population, des supporters et des joueurs.

Les administrateurs de la Pro League ont décidé à l'unanimité de payer immédiatement la seconde tranche de la contribution de solidarité de 800 000 euros au football amateur. Le football professionnel souhaite ainsi apporter son soutien au 16 clubs de 1ère classe amateurs qui sont soumis à une forte pression dans les circonstances actuelles.