Le KV Malines profite toujours du départ de Michael Verrips

Malgré la résiliation de contrat opérée par Michael Verrips en août dernier, le KV Malines recevrait des indemnités de transfert en provenance de Premier League.

Alors que le KV Malines fait partie des équipes surprises de la saison de Pro League, la formation a cependant dû faire sans Michael Verrips. En effet, le gardien de but hollandais, auteur d'un très bon exercice 2018/2019 en D1B, avait finalement fini par rompre son contrat en août dernier. Il avait alors justifié son acte en pointant du doigt la condamnation reçue par les Sangs et Or pour l'affaire de matchs truqués avec Waasland-Beveren.

Par conséquent, comme il s'agit d'une rupture de contrat, en théorie, les Kakkers ne devaient pas toucher d'indemnité pour le départ du joueur de 23 ans. Cependant, d'après les informations de Sport/Foot Magazine, il s'avère que le Yellow Red toucherait malgré tout de l'argent de la part de Sheffield United, que le principal intéressé avait rejoint dans la foulée après la résiliation de son bail.