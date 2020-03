🎥 La décennie historique des Diables, épisode 2: le grand frisson d'Axel Witsel à Vienne

En cette période d'abstinence footballistique, Walfoot a décidé de revenir sur la dernière décennie des Diables Rouges. De l'enfer aux portes du paradis, les Diables nous ont fait vibrer durant les dix dernières années. Retour sur ces matchs qui leur ont permis de rentrer dans l'histoire du football belge.

Samedi, nous vous parlions du fameux 4-4 contre l'Autriche, retour, ce dimanche, sur le déplacement à Vienne qui a eu lieu quelques mois plus tard (le 25 mars 2011) et qui avait permis aux Diables Rouges de prendre leur revanche sur les Autrichiens, mais aussi de se relancer dans la course à un éventuel ticket pour l'Euro 2012.

2000 fans

Preuve que le 4-4 contre l'Autriche a réveillé l'enthousiasme de la Belgique pour son équipe nationale, 2000 supporters ont décidé de faire le déplacement à Vienne: à l'époque c'est tout simplement un record pour un déplacement des Diables, hors grand tournoi. Record qui sera battu à de multiples reprises par la suite.

2000 supporters avaient fait le déplacement à Vienne et ils ont fait du bruit.

Et ces 2000 fans ne vont pas regretter le déplacement. Quelques mois, seulement, ont passé depuis le match aller et les Diables n'ont plus joué de match officiel depuis, mais les changements sont nombreux dans le onze de base de Georges Leekens.

Premier changement majeur: c'est Simon Mignolet qui prend place entre les perches, pour sa toute première cap en sélection. Laurent Ciman, Daniel Van Buyten, Nacer Chadli, Steven Defour et Mousa Dembélé intègrent (ou réintègrent) également la composition de Georges Leekens.

Axel Witsel en héros

Devant des supporters bien en voix, il ne faudra que six minutes aux Belges pour prendre les commandes et déjà faire plier la rencontre en leur faveur. Héros d'un soir, Axel Witsel profite des offrandes de Steven Defour et Laurent Ciman pour inscrire son premier (et unique à ce jour) doublé en équipe nationale.

Il n'en fallait pas plus pour relancer la Belgique sur le chemin de l'Euro 2012. Mais le partage, concédé quelques mois plus tard au Stade Roi Baudouin contre la Turquie (1-1), tuera dans l'œuf les espoirs de qualification belge pour le tournoi continental. Mais la dynamique lancée lors de cette campagne aura pourtant clairement contribué aux succès futurs des Diables, sur lesquels nous reviendrons, évidemment, dans les prochaines semaines...

La compo des Diables à Vienne: Mignolet, Ciman, Van Buyten, Kompany, Vertonghe, Simons, Chadli, Defour, Witsel, Dembélé, Ogunjimi (Mirallas).

