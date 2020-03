Jan Ceulemans : "Des équipes m'ont appelé"

La légende du Club de Bruges a connu une belle carrière de joueur, mais en tant qu'entraîneur la sauce n'a pas aussi bien pris.

"Sterke Jan" avait tout de même effectué du très bon travail sur le banc de Westerlo, où il a entrainé près de 11 saisons entre 1999 et 2012 et connu une stabilité et longévité que l'on ne retrouve plus dans le football actuel, malgré une parenthèse au FC Bruges en 2005 qui n'a pas été couronnée d'un grand succès.

Aujourd'hui, le banc ne manque pas tellement à l'ancien Diable Rouge : "Si cela avait été le cas, j'aurais entrainé entre-temps. Des équipes m'ont appelé mais en tant qu'entraîneur, vous devez avoir un objectif. J'ai connu de belles choses, c'est du passé, je ne peux pas me plaindre. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, vous avez une étiquette sur le front qui ne disparait jamais. Dans mon cas c'est que je suis trop gentil", a confié ce dernier dans Sport/Footmagazine.

Aujourd'hui à 63 ans, Ceulemans remplit bien ses journées avec beaucoup de vélo et il continue à suivre de près les performances de son club : le FC Bruges.