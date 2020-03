Coronavirus : Marouane Fellaini testé positif, son club rassure sur l'état du joueur

Testé positif au covid-19 à son retour en Chine, l'information a désormais été confirmée par son club.

Shandong Luneng, le club du Belge a confirmé le résultat du test mais a surtout tenu à rassurer sur l'état du joueur.

D'après le communiqué diffusé sur le site du club, Fellaini ne présente pas de symptômes, se sent bien et a été emmené à l'hôpital de Jinan où il va être maintenu en observation. Après avoir passé ces dernières semaines à Dubaï en stage, l'ancien Diable Rouge était revenu hier en Chine.

Dès son arrivée, il a été immédiatement testé et emmené pour une quarantaine obligatoire de 14 jours. C'est ce test qui a révélé l'infection avec un résultat positif au covid-19, un résultat confirmé par le club Shandong Luneng : "Sa température corporelle est normale et il n'a pas d'autres désagréments", peut-on lire. "Il est suivi et traité par un hôpital spécialisé. Fellaini tient à exprimer sa gratitude envers tous et fait savoir qu'on s'occupe bien de lui et qu'il est confiant qu'il ira bientôt mieux pour revenir plus fort que jamais."