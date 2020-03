🎥 Des nouvelles de Massimo Bruno : "Ca va beaucoup mieux !"

Massimo Bruno s'est occasionné une rupture des ligaments croisés en février dernier et a dû être opéré au début du mois. Il a donné de ses nouvelles.

La "bonne" nouvelle pour Massimo Bruno, c'est que la fin de saison du Sporting Charleroi semble se profiler et que le Zèbre ne manquera pas de PO1 comme c'était attendu après sa lourde blessure aux ligaments. Il peut prendre tout son temps pour revenir dans le coup ... même si c'est dans de drôle de circonstances.

Et Bruno a profité de l'isolement pour adresser un message aux supporters carolos : "Je me remets bien, franchement, ça va beaucoup mieux. J'essaie de me soigner au mieux vu les circonstances. Je profite aussi de cette vidéo pour vous souhaiter bon courage et d'être patient dans ces moments compliqués. Faites tout ce qu'il faut pour qu'on puisse sortir de là le plus vite possible, prenez soin de vous et votre famille".