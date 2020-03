Eden Hazard l'assure : "J'aurais été prêt pour l'Euro, j'allais tout faire pour"

Avant l'explosion de la crise sanitaire, la blessure du Diable Rouge était au centre des discussions et des inquiétudes du côté de la Belgique, où les amateurs de foot espéraient voir le numéro dix rétabli pour l'Euro.

La question n'est désormais plus d'actualité, vu le report de la compétition à l'année prochaine mais surtout les priorités sanitaires actuelles.

La RTBF a pu joindre l'ainé des frères Hazard, chez lui à Madrid qui se remet de son opération à la cheville : "J’étais déçu que l'Euro soit reporté car je comptais y être et j’allais tout faire pour être en forme pour les premières rencontres", confiait ce dernier.

"Le report me permettra de me remettre en forme c'est sûr. C'est dommage pour les amateurs de football, mais il y a des priorités dans la vie et ils étaient obligés d’annuler l'Euro", confiait Eden Hazard.

Comme tout le monde, le capitaine des Diables reste confiné et attend : "Le foot est important mais il y a des choses plus graves. Que chacun reste chez lui. C’est difficile mais il faut prendre son mal en patience. Je reste à la maison et personne ne vient. Comme tout le monde, j’ai un peu peur de l’attraper mais surtout peur de le transmettre. On a des personnes pour s’occuper de nous, je m’inquiète pour les personnes plus faibles qui ont plus de mal."