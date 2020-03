Un agent de joueur avertit : "Le chômage technique est parfois invoqué trop facilement"

L'ancien joueur devenu agent, Stijn Francis, s'est montré préoccupé par le manque d'envie de certains clubs à réaliser des efforts financiers.

Selon lui, le chômage technique est invoqué trop facilement. Francis comprend la situation pour des clubs tels que Lokeren, mais estime que certains grands clubs ont toujours assez de liquidité pour payer leurs joueurs, sans que ça ne soit à la collectivité de le faire, via la sécurité sociale.

Pour Sporza, l'un des plus importants agents du Royaume détaille son point de vue : "Je pense qu'il y a de meilleures mesures que de compter sur la sécurité sociale. C'est mauvais pour la perception et les joueurs sont prêts à faire un effort. Regardez comment Anderlecht a résolu ce problème. Il y aurait de meilleures mesures collectives en concertation avec la Pro League et le syndicat des joueurs Sporta. Ce serait plus juste".

Et Stijn Francis, qui a notamment joué un grand rôle dans le transfert de Zinho Vanheusden, d'expliquer que tous les joueurs n'ont pas forcément des salaires gigantesques : "Une autre nuance qu'il convient de faire est que tous les joueurs n'ont pas les moyens de vivre deux ou trois mois sans salaire. En Belgique, un joueur gagne en moyenne 250 000 euros bruts par an. Cela inclut les joueurs qui gagnent 3 millions d'euros. Un joueur de Waasland-Beveren ou du KV Oostende, par exemple, gagne parfois 80 000 euros bruts par an. Une belle somme, mais ils doivent aussi investir davantage, car après 15 ans, une carrière est terminée".

En revanche, il convient d'ajouter que les joueurs au chômage technique touche toujours le plafond d'indemnités, à savoir 2.350 euros brut par mois. Ils ne sont certainement pas les plus à plaindre dans cette crise sanitaire mondiale.