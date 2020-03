Les nouvelles de Fabio Cannavaro depuis la Chine : "Vous voyez la vie reprend peu à peu"

La fin de la quarantaine est encore loin pour les pays d'Europe voir du monde, toutefois la vie en Chine reprend tout doucement.

L'ancien défenseur Fabio Cannavaro (46 ans), entraineur dans l'Empire du Milieu, a publié une vidéo sur son compte Instagram montrant que dans la ville de Guangzhou où il réside, la vie reprend et de plus en plus de gens commencent à quitter leur domicile.

Bien équipé, le champion du monde 2006 s'est lui-même aventuré dans la ville : "Masque, lunettes et casque prêts, il y a des gens qui marchent, font du vélo et se détendent derrière moi. Vous voyez, la vie n'est plus tout à fait ce qu'elle était, mais on voit que cela reprend peu à peu. Nous retournons doucement à une vie normale."

Hier, la quarantaine a été levée dans la ville de Guangzhou, où Cannavaro réside depuis 2017. L'ancien défenseur y officie actuellement en tant qu'entraîneur national de la Chine, après avoir entraîné Tianjin Quanjian et Guangzhou Evergrande auparavant.