Roberto Martinez : "Thibaut Courtois est le meilleur gardien du monde !"

Le sélectionneur national est revenu sur la saison du portier des Diables Rouges.

Thibaut Courtois a vécu un début de saison compliqué au Real Madrid. De mal-aimé, il est devenu El Muro. "Il a toujours été clair qu'il était conscient de ce qu'il fallait pour être le "N°1" du Real Madrid. Il est arrivé à un moment difficile où il y avait des changements, mais il a toujours été très concentré pour démontrer ce dont il est capable", a expliqué Roberto Martinez auprès de AS. "Il est encore très jeune et il peut battre, sans aucun doute, tous les records au Real Madrid. Il a beaucoup de confiance et a envie d'être le meilleur", a confié le technicien espagnol.

Quant à savoir si Courtois est le meilleur gardien du monde, Martinez n'hésite pas une seconde. "Sans aucun doute. La Coupe du Monde en a été le reflet : c'était le meilleur. Meilleur gardien du Mondial, puis transfert au Real Madrid ! Ses qualités et sa taille lui permettent de faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire", a souligné le coach des Diables Rouges avant d'évoquer la saisson dernière où Courtois était en concurrence avec Keylor Navas.

"C'est un joueur qui comprend vite. Les supporters du Real Madrid attendent à ce que vous gagnez chaque match. C'est très problématique quand on n'est pas prêt pour cela, mais Courtois l'est, cela n'affecte pas sa confiance et son niveau. Il s'adapte et s'améliore constamment. Nous savons tous qu'il va marquer son époque et son passage au Real Madrid", a conclu Martinez.