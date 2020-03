UltimateQuaranTeam: nouvelle victoire pour le Standard, dernier club belge encore en lice

Il n'y aura qu'un seul club belge en huitièmes de finale du tournoi lancé par les Anglais de Leyton Orient.

Ils étaient 128, il ne seront bientôt plus que 16 et le Standard en fera partie. Shadoow poursuit l'aventure avec le Standard dans l'Utimate QuaranTeam, ce tournoi de FIFA 20 lancé dès le début du confinement et qui réunissait 128 clubs européens sur la ligne de départ.

Il a battu Norwich grâce à un doublé de Boljevic et à un troisième but d'Obbi Oulare (1-3). Moins de chance en revanche pour le Racing Genk, battu par QPR sur le même score et éliminé aux portes des huitièmes de finale. Le VVV Venlo et Wolverhampton sont les autres clubs déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.