Après la F1 virtuelle, Thibaut Courtois se teste à une autre discipline

Privé de terrains et de plongeons, Thibaut Courtois a trouvé comment passer le temps. Ces dernières semaines, il avait participé à des Grand Prix de Formule 1 virtuels, défiant entre autre Stoffel Vanadoorne sur les circuits, le Diable Rouge confirme qu'il affrontera une star du ballon rond... sur les parquets virtuels, ce dimanche.

Thibaut Courtois croisera, en effet, la route de Mats Hummels, dans un match NBA disputé sur console, dimanche soir et propose à ses followers de suivre la rencontre en direct. Rendez-vous est pris, dès 21 heures, pour les amateurs...

Tonight first game against @matshummels in the #nba2ksundays !! Join me at 21h on my twitch channel! #NBATogether #TakeOnThibaut @NBAspain pic.twitter.com/GOUJaK3YEc