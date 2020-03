🎥 Diego Maradona y va de son geste solidaire "contre ce virus de merde"

La légende argentine, aujourd'hui ùgée de 59 ans, est toujours trÚs active ; dans le foot, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans son engagement. Et toujours dans son style particulier.

Le portrait d'une autre icône du continent tatoué sur le bras, Diego Maradona est allé faire don de son sang à l'Hôpital Posadas. Tout en rappelant que, durant la crise du coronavirus, les dons avaient tendance à diminuer. Pourtant, les autres patients en ont toujours évidemment besoin.

"J'applaudis toutes les personnes qui combattent corps et âme ce virus de merde" conclut-il ce dimanche sur son compte Facebook. Quelques instants plus tôt, El Pibe de Oro suggérait à ses nombreux fans une compilation de quelques-uns de ses jolis petits ponts pour passer le temps en cette période de confinement : "Fermez tout et restez chez vous" :