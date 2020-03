Steven Defour réclame de la clarté : "Je ne vais pas continuer six semaines comme ça"

La suspension des compétitions n'est pas facile à gérer pour les footballeurs, qui doivent entretenir leur forme ... sans savoir quand et si le championnat reprendra.

Steven Defour a un avis tranché sur la situation : "Ce serait bien qu'ils soient clairs et décident de ne pas reprendre la compétition. Dans ce cas, nous serions en quelque sorte en vacances avant la reprise de la saison prochaine, pour laquelle nous pourrions nous préparer", déclare le joueur de l'Antwerp à Het Laatste Nieuws.

"Le plus compliqué, c'est que nous sommes complètement dans le noir ! Ce n'est pas comme si nous allions nous réentraîner la semaine prochaine pour rejouer seulement dans six semaines", s'interroge-t-il. "Je suis un programme, deux fois par semaine. Mais pourquoi, franchement ? Je ne peux pas faire ça pendant six semaines".