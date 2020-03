Davy De Fauw: "Mettre fin à la saison et préparer la prochaine"

Le capitaine du Essevée est prêt à tirer une croix sur la saison en cours.

La question fait débat entre les clubs de Pro League, alors que la décision est prise pour le football amateur: faut-il, dores et déjà, mettre fin à la saison du foot professionnel belge? Davy De Fauw, capitaine du Essevée, pense que c’est la meilleure option. "A ce moment, ce serait mieux d’arrêter", insiste-t-il pour Sporza.

"Ce serait évidemment mieux de pouvoir jouer la dernière journée, pour au moins terminer la phase classique, mais, même ça, ce sera difficile, je pense", analyse-t-il.

Autant donc prendre une décision claire et permettre au club de préparer la prochaine saison. "Avec de la chance, on pourra jouer fin juillet et disputer une saison normale. Je pense que ça doit être l’objectif. On a tous envie de reprendre et de jouer, mais, en ce moment, ce n’est pas à l’ordre du jour", conclut Davy De Fauw.