Objectif Euro en 2021, pour Hendrik Van Crobmrugge?

Parmi les joueurs les plus performants d'Anderlecht cette saison, Hendrik Van Crombrugge en a profité pour s'installer dans la sélection des Diables Rouges. Au point d'espérer une place dans les 23 dans un peu plus d'un an ?

Sélectionné pour la première fois alors qu’il était encore à Eupen, en fin de saison dernière, le gardien du Sporting a encore été appelé à plusieurs reprises par Roberto Martinez. Et pourtant, il ne pensait pas à l’Euro. "L’Euro 2020 n’était pas un objectif pour moi", confirme-t-il dans une interview accordée à Studio Str2el. "Parce que j’avais des objectifs importants avec Anderlecht", insiste-t-il. Et dans un an? "Il y a encore une saison entière qui va passer d’ici là, donc, pourquoi pas?"