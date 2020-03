Victor Valdés, du Barca aux Play-Offs 2 : "Si je devais recommencer une vie, je ne voudrais plus être gardien"

Le portier catalan a une carrière autant grandiose que surprenante. Après 12 ans avec ce qui était peut-être la meilleure équipe du Barca, Valdés avait atterri à Manchester, puis au Standard de Liège, où il prendra même part à un match de Play-Offs 2.

Humble, le gardien catalan de 38 ans s’est confié à Marca. Retour sur une carrière et une profession qu'il n’a pas toujours voulu exercé : "Si je devais refaire une vie, je ne voudrais pas être gardien de but. Ce n’est pas un chemin facile, j’ai souffert pendant des années. Durant de nombreux jours, il m’est arrivé de ne pas vouloir être là. Ils m’ont convaincu de jouer quand j’étais jeune. A l’époque, j’avais accepté".

Un élément qui dérangeait particulièrement Victor Valdés est la célébrité. Pire, le tournant superficiel et individualiste qu’a pris le football : "Je n’aime pas la célébrité. Je n’étais pas à l’aise quand on parlait trop de moi, surtout quand le mérite ne me revenait pas seulement. Le football est avant tout un sport d’équipe".

Une grave opération a également causé quelques soucis au gardien d’1m83. A présent, Victor Valdés est entraîneur des jeunes, toujours au Camp Nou. En tout, il aura joué 536 matchs pour le Barca, et 8 pour le Standard.