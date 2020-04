Cinq raisons pour lesquelles l'eSport peut devenir aussi populaire que le football

Les circonstances font qu'aucun sport ou presque n'a encore lieu sur la planète. Les amateurs de compétition n'ont plus qu'une possibilité : l'eSport !

l'eSports est une catégorie, qui contient plusieurs sports !

On compte souvent l'intégralité des jeux vidéos de compétition sous la catégorie eSports par souci pratique, mais chacun de ces jeux peut être vu comme une discipline à part ! Du FPS (First Person Shooter, jeu de tir à la première personne) comme Counter-Strike : Global Offensive au Multiplayer online battle arenas comme League of Legends et Dota 2 en passant par les jeux de sport, évidemment, chacun peut y trouver son compte.

Une fanbase grandissante

Ces deux dernières décennies, la discipline a grandi de manière exponentielle, les générations Internet grandissant avec l'eSport. Le gaming est l'un des hobbys les plus populaires du monde et le secteur n'arrêtera pas en si bon chemin. Pour les entreprises, l'eSports est un moyen simple de s'adresser aux millenials, moins réceptifs aux médias traditionnels que sont la TV et la radio.

Les grands clubs investissent dans l'eSports

Cetaines équipes ont décidé d'investir dans l'eSports et ont même décidé de recruter un gamer professionnel, qui dispute des compétitions en ligne. C'est le cas de plusieurs clubs en Belgique où une e-Pro League a même été mise en place ! Ces e-Sportifs disposent d'une plate-forme inouïe actuellement, en l'absence de tout autre sport ...

L'eSports est facile à regarder

Vous voulez suivre la Premier League, la NBA, les sports de combat, les courses cyclistes ? Souvent, vous aurez besoin d'abonnements. Pas pour l'e-Sports ! Presque tous les événements sont gratuits via les réseaux de streaming Twitch et Mixer.

Les événéments sont nombreux et faciles à organiser

Les fans de paris en ligne disposent d'un nombre hallucinant de sports sur lesquels placer leurs paris, mais actuellement, plus rien ou presque n'est disponible en raison des annulations liées au coronavirus. Pour l'eSports, rien ou presque n'a changé ! Les compétitions sont très faciles à organiser et si certaines sont bel et bien avec public dans des salles consacrées, en cas de besoin (et de confinement), tout peut se passer à distance. Et le nombre de compétitions d'eSports est énorme !

