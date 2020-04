Le Beerschot prépare la saison prochaine

Le club anversois vit un printemps incertain et agité pour la deuxième année consécutive. Les Anversois attendent désormais de savoir dans quelle division ils évolueront la saison prochaine.

La saison dernière, le club attendait la décision finale concernant le FC Malines, impliqué dans l'affaire des rencontre truquées. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui a mis en pause la course à la promotion entre OHL et le Beerschot.

Malgré cela, le club regarde déjà vers la saison prochaine et s'attèle à la composition d'un noyau pour la prochaine saison. De ce fait, le Beerschot a annoncé avoir levé l'option pour Ayrton Mboko : "Nous voulons lancer un message clair, que les jeunes joueurs belges ont un avenir chez nous", a déclaré Walter Damen suite à cette annonce.

Le club du Kiel a également annoncé lever l'option du contrat de Yan Vorogovskiy : "Yan est arrivé l'été dernier et s'est immédiatement révélé être un joueur précieux. Il n'a pas eu besoin de période d'adaptation et est devenu une pièce importante dans la défense. En tant qu'international avec le Kazakhstan, il apporte à l'équipe expérience et qualité, et il a encore une belle marge de progression. Yan est un travailleur acharné avec une belle mentalité, c'est pourquoi le club n'a pas hésité à inclure cette option dans son contrat", évoque le coordinateur Sander Van Praet.