Voici le manque à gagner de la Fédération Belge de Football

La saison 2019-2020 ne sera pas rentable pour la Fédération royale belge de football (RBFA). En raison de la pandémie de coronavirus, les recettes sont beaucoup plus faibles que prévu.

Le stage des Diables Rouges au Qatar est tombé à l'eau à cause de la pandémie de coronavirus. Cela aurait permis à la Fédération Belge de Football de disposer de 2,7 millions d'euros. En outre, il faut ajouter aussi en plus les revenus provenant du merchandising et des joutes d'entraînement. Au total, la pandémie de coronavirus aurait coûté à la Fédération Belge de Football 5 millions d'euros, selon Het Nieuwsblad.

Et pourtant, la RBFA a décidé de supprimer une partie des frais pour les clubs amateurs qui paieront donc 3 millions d'euros de moins cette année. La perte opérationnelle cette année serait d'environ 2,5 millions d'euros, mais la Fédé dispose d'une belle réserve depuis la Coupe du monde en Russie en 2018.