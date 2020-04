Un joueur de MLS testé positif au coronavirus

La pandémie de coronavirus frappe de plein fouet le monde entier et les États-Unis qui dénombrent, selon le dernier bilan officiel, plus de 200 000 cas et 4 476 morts suite au Covid-19.

Philadelphia Union a confirmé mercredi dans un communiqué que l'un de ses joueurs était touché par le virus. Confiné, celui-ci ne présente que des symptômes "bénins" et "se sent bien", selon la franchise de MLS, qui précise que conformément aux recommandations des autorités, aucun membre de son équipe première ni de son staff ne s'était rendu au centre d'entraînement ou au Subaru Park depuis le 12 mars, date de la suspension du championnat.