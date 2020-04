Verschueren voulait Johan Boskamp, mais ... "Quand j'ai dit que je ne voulais pas de Coucke dans le vestiaire ..."

Johan Boskamp est l'un des entraîneurs les plus marquants du RSC Anderlecht et même s'il ne coache plus depuis plusieurs années, son avis intéresse toujours beaucoup. Michael Verschueren aurait d'ailleurs proposé au Néerlandais un retour à Neerpede !

Michael Verschueren aurait ainsi aimé attirer Johan Boskamp au RSCA en tant que conseiller. C'est ce que raconte le Néerlandais, entraîneur des Mauves de 1993 à 1997, à Sporza : "Je peux vous le dire, maintenant que Michael Verschueren est à peu près out à Anderlecht, et ce de manière un peu incorrecte. Dès qu'il a reçu son poste au RSCA, il m'a proposé de venir, comme à Zetterberg et Arnesen". Il n'était pas question que Marc Coucke vienne danser la polka dans le vestiaire Mais Boskamp, qui n'a pas sa langue en poche, n'a pas dit oui immédiatement : "Je voulais d'abord parler à Marc Coucke et lui dire qu'il était hors de question qu'il vienne danser la polka à la mi-temps dans le vestiaire", lâche-t-il. "Et après ça ? Je n'ai plus rien entendu". L'ancien coach n'a cependant pas regretté au vu de la façon dont Anderlecht est géré. "Tous les 6 mois, il y a de nouvelles personnes, souvent des gens que je ne connais même pas. Ca ne rend pas confiant pour la suite. Mais Anderlecht renaît toujours ... même si ça peut prendre un peu de temps".