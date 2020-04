(Exclusif) Tom De Sutter justifie son choix et évoque un beau souvenir : "J'ai vécu une semaine extraordinaire au mois de mars 2015"

L'ancien attaquant d'Anderlecht et du Club de Bruges avait annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière ce jeudi après-midi sur les réseaux sociaux.

Tom De Sutter a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 34 ans et quitte le football après un titre décroché avec Knokke en D2 amateurs où il avait posé ses valises en juillet 2019, après six mois passés à Ostende. "J'ai pensé à moi", nous confie-t-il. "J'avais parlé avec ma femme et mes amis, et j'ai senti que c'était le moment de dire stop. Puis je quitte le monde du football sur un titre, une belle note pour dire au revoir. Je ne voulais pas effectuer l'année de trop", explique le jeune retraité.

En effet, Knokke va retrouver la D1 Amateurs qu'il avait quitté la saison dernière. "Cela voulait dire que nous allions avoir droit à un entraînement en plus la saison prochaine. Donc être encore plus fit et plus disponible. Physiquement, je tiens encore le coup mais c'est mentalement. Puis j'ai décidé de raccrocher les crampons maintenant pour que Knokke puisse avoir le temps de trouver un nouvel attaquant pour le prochain exercice. Nous n'avons pas pu fêter le titre à cause du coronavirus mais c'est la santé qui prime", souligne l'ancien Diable Rouge (12 sélections). "Le confinement se déroule bien même si ce n'est pas facile. Respectons les règles et attendons les jours meilleurs", précise l'ancien attaquant qui garde plein de beaux souvenirs de sa riche carrière.

"J'en ai beaucoup évidemment mais j'ai vécu une semaine extraordinaire au mois de mars 2015. En semaine, nous étions allés nous imposer 1-3 au Besiktas lors du huitième de finale retour de l'Europa League. Cette victoire nous avais permis de nous hisser en quart de finale. Puis trois jours plus tard, nous remportions la Coupe de Belgique contre Anderlecht (2-1)", a conclu Tom De Sutter.