Istiqlol Dushanbe remporte la Super Coupe du Tadjikistan !

Les adictes du football avaient le choix ce samedi entre le perpétuel championnat biélorusse et la Super Coupe du Tadjikistan.

L'un se jouait, comme si de rien n'était, les tribunes bien garnies, l'autre en revanche était à huis-clos. L'enjeu était pourtant plus important au Tadjikistan. Puisque ce n'était ni plus ni moins que la finale de la Super Coupe nationale qui se tenait.

Le vainqueur de la Coupe et du championnat se rencontraient ce samedi après-midi, dans un stade vide, mais pour ne faire trop mauvaise figure, avec un message prouvant la volonté de la Fédération de participer à l'endiguement du coronavirus :

Finalement, et sans trop de surprise, ce sont les favoris du Istiqlol Dushanbe qui se sont imposés, aux dépens du Khujand. Ce dernier avait pourtant ouvert la marque via Rixsiboev après seulement deux minutes. Mais c'était sans compter sur les redoutables Dzhalilov et Rahimov qui, en fin de match, ont permis à Dushanbe de soulever un nouveau trophée.