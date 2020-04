Le Standard échoue aux portes de la finale !

Vainqueur la semaine dernière en quart de finale du tournoi de e-sport Ultimate QuaranTeam face à Middlesbrough (3-2), le Standard de Liège ne disputera malheureusement pas la finale. En effet, son représentant, ShadooW, s'est incliné 3 buts à 1 ce samedi soir face à Fifilza7, le joueur de Wolverhampton. Il faut dire que le champion de Belgique 2019 avait fort à faire puisqu'il affrontait là le cinquième meilleur joueur du monde.

Les Rouches échoue donc aux portes de la finale mais terminent tout de même parmi les quatre meilleures équipes d'une compétition réunissant au départ pas moins de 128 joueurs de e-sport parmi les meilleurs de la planète. Pour rappel, ce tournoi avait été initié par le club anglais, Leyton Orient, il y a plusieurs semaines lorsque l'Europe entrait tout juste dans la phase de confinement.

Full Time | Standard de Liège vs. Wolverhampton: 1-3 ⚽



Our #UltimateQuaranTeam adventure ends in the semi-finals 🏆 Congrats @Wolves 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 & @Fifilza7 🇧🇷



👏 Thanks to @leytonorientfc for organizing this great tournament, we enjoyed every moment of it 👍#UltimateQuaranTeam #RSCL pic.twitter.com/zvd0R6GaRd