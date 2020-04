Virton débouté en commission d'évocation : les Gaumais perdent la tête de la D1A !

Mauvaise nouvelle pour le club gaumais qui n'est désormais plus en tête de la D1B.

L'Excelsior Virton n'a pas obtenu gain de cause devant la commission d'évocation. Les Verts voulaient contester l'annulation de la rencontre entre Virton et le Beerschot (1-0). Les Verts ont finalement été déboutés. Pour rappel, la rencontre avait été annulée pour une infraction aux règles du jeu lors du but accordé par l'arbitre Mr Denil, le coup-franc ayant été joué rapidement.

En principe, la rencontre entre Virton et le Beerschot devait être rejouée mais cela sera compliqué au vu de la situation actuelle de crise sanitaire. Cette décision permet à Westerlo de prendre la tête de la D1B, au grand désarroi de l'Excelsior ...