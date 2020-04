Un ancien Rouche, vainqueur de la Coupe en 2011, annonce sa retraite

Âgé de 36 ans, l'ancien attaquant du Standard de Liège et du RAEC Mons Aloys Nong a annoncé la fin de sa carrière professionnelle.

Via une interview accordée à La Dernière Heure, Aloys Nong (36 ans) a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur. Le Camerounais a porté les couleurs du Standard de Liège de 2010 à 2012, inscrivant 8 buts en 39 rencontres et participant à la belle saison 2010-2011 des Rouches, terminant vice-champion de Belgique et remportant la Coupe de Belgique.

Avant ce passage au Standard, Nong avait porté les couleurs du KV Malines et du KV Courtrai, avant de terminer sa carrière belge au RAEC Mons. Depuis 2014, il enchaînait les clubs en D1 iranienne, sa dernière pige datant de 2018 au Saipa FC.