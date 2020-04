Drame lors d'une "lockdown party" dans un appartement mise à disposition par Zulte Waregem

Malgré les mesures de confinement en cette période de crise et les règles concernant la distanciation sociale, certaines personnes organisent quand même des fêtes.

Vendredi après-midi, les services d'urgence ont dû se précipiter à la Stormestraat à Waregem, où des personnes ont organisé une "lockdown party". Deux personnes dans l'appartement, mis à disposition par le club de Zulte Waregem, ont été emmenées à l'hôpital après une overdose.

Du côté du Essevee, ils ne savaient rien à ce sujet : "Cela s'est indéniablement déroulé sans l'approbation et à l'insu du SV Zulte Waregem. Le club souhaite fermement nier que des joueurs aient été impliqués dans l'incident".

Valeurs sociales

Le club a en outre déclaré que l'appartement était vacant depuis le Nouvel An et qu'ils enquêteraient sur les circonstances réelles de l'incident. "Notre club met fortement en avant les valeurs sociales et l'ensemble du club rejette fermement toutes les activités qui vont à l'encontre des mesures imposées."

"Nous appelons donc tout le monde, de l'intérieur et de l'extérieur du club, à continuer à suivre strictement les mesures."