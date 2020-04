Bilan (provisoire) du Racing Genk : des mercatos agités pour une saison globalement décevante

Actuellement, et peut-être définitivement, les champions en titre sont 7ème au classement. Une finale pour accéder aux PO1 les attendait, mais leur saison risque de se terminer amèrement. On retiendra également des mercatos agités, l'élimination des Coupes et une confiance aux jeunes maintenue.

Deux mercatos agités

Forcément, les champions en titre ont attiré les regards étrangers. Dès l’été, le Racing Genk perdait Trossard, Malinovskyi et Aidoo. Avec les transferts sortants de Sander Berge et du dernier meilleur buteur de la Pro League, Samatta, la direction limbourgeoise encaissait quelques 70 millions d’euros, auxquels venaient s’ajouter les primes du titre et de la participation à la Ligue des Champions.

Bref, le Racing Genk avait de quoi dépenser. Et le nouveau venu Felice Mazzu, s’il avait perdu de nombreux protagonistes du titre, pouvait compter sur de nouveaux talents : Onuachu, Hrosovsky, Bongonda, Odey, Nygren et Cuesta rejoignaient les rangs limbourgeois. Sans oublier, le phénomène Ianis Hagi, finalement prêté aux Rangers pour le reste de la saison.

L’impossibilité pour Mazzu d’enchaîner les victoires

C’est dans ce chamboulement que l’ancien T1 des Carolos faisait ses débuts dans un grand club avec des attentes et une pression plus importantes. Mazzu levait directement un trophée, bien que symbolique, en remportant la Super Coupe contre Malines.

Seulement, le Racing Genk n’arrivait jamais à se libérer totalement et à enchaîner les victoires. Oscillant entre la cinquième et dixième place, Felice Mazzu était finalement licencié après 15 journées, et trois défaites de rang, à Eupen, à Liverpool et contre La Gantoise. Hannes Wolf reprenait les rennes, dans une situation déjà presque critique.

Le championnat comme seul objectif dès décembre

Le Racing Genk était éliminé de toutes les Coupes avant la fin de l’année civile. 1 seul point sur 18 dans un groupe, il faut le dire, très relevé en Ligue des Champions. Les Limbourgeois se prenaient, de surcroît, 4 claques (6-2 à Salzbourg, 4-0 à Naples, et perdaient 1-4 à deux reprises devant leur public).

En Coupe de Belgique, le mois de décembre leur fut également fatal : une élimination contre l’Antwerp, dans un match complétement fou au Bosuil : 2-2, puis 3-3 aux prolongations, pour finalement perdre 7-6 aux tirs au but. Il ne restait alors plus aux Limbourgeois que le championnat.

De nouveau, le Genk version Wolf ne parvenait jamais à aligner plus de deux victoires consécutives. Le Racing parvenait tout de même à être maître de son destin à une journée de la fin. Mais, dans l’attente d’une décision finale, les Limbourgeois risquent de devoir se contenter de cette septième place.

L’espoir des jeunes pour compenser une saison sportivement mitigée ?

Et si, finalement, les meilleures nouvelles de la saison ne résidaient pas dans les résultats sportifs, mais dans la situation financière et dans un travail de confiance envers les jeunes du centre de formation qui continue de porter ses fruits. Le directeur technique des jeunes, Koen Daerden, ne disait-il pas qu’il n’y connaissait rien au foot si 5 d’entre eux ne terminaient pas titulaires dans les prochaines années, en songeant à Maarten Vandevoordt, Luca Oyen, Tuur Rommens, Elias Sierra, ou encore Bryan Limbombe et Matisse Didden. Insuffisant, certainement, pour des supporters limbourgeois devenus de plus en plus exigeants.