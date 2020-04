William Dutoit sème le doute concernant son avenir à Ostende : "Il y a des clubs qui se sont renseignés"

L'avenir de William Dutoit à Ostende semble toujours aussi flou, alors que le contrat de ce dernier expirera en juin prochain.

Débarqué à Ostende en provenance de Saint Trond en janvier 2017, William Dutoit pourrait quitter le KV après plus de trois saisons passées au club. En effet, le gardien français ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Pour rappel, si son contrat doit initialement prendre fin en juin prochain, son club a la liberté d'activer une option permettant de prolonger automatiquement son bail, moyennant une augmentation salariale.

Cependant, d'après les propos tenus par le joueur dans une interview accordée à la RTBF, il se pourrait que la situation financière délicate du quinzième de Pro League s'avère être un obstacle à sa prolongation. "On sait aussi que Ostende a des gros soucis financiers. J'ai bien compris que le président ne pouvait pas lever mon option, sinon il devait m'augmenter de 25%. Maintenant, il ne me l'a pas dit directement, je l'ai lu dans la presse que son désir, c'était de prolonger trois joueurs, dont je fais partie."

Mais l'ancien portier des Francs Borains a aussi admis avoir été récemment approché par d'autres clubs qui pourraient donc venir contrecarrer les plans de Ostende. "Il y a bien sûr des clubs qui se sont renseignés. Donc, ça fait aussi plaisir. Mais pour l'instant, on est dans l'attente. Et comme je dis, je veux me concentrer tant que la Pro League n'aura pas statué sur ce dernier match."