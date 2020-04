Sebastiaan Bornauw dévoile les noms de ses modèles et de son plus redoutable adversaire

Véritable révélation cette saison en Bundesliga, Sebastiaan Bornauw a dévoilé les noms des grands joueurs qui l'ont inspiré.

Parti d'Anderlecht pour rejoindre Cologne en août dernier dernier, Sebastiaan Bornauw s'éclate cette saison en Bundesliga, les supporters du club l'ayant même élu meilleur joueur de la saison dans un journal local. Auteur de 5 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues en 2019/2020, le défenseur de 21 ans serait actuellement suivi par plusieurs grosses écuries allemandes.

Ainsi, dans un entretien accordé au site officiel de la Bundesliga, l'international espoir belge a dévoilé le nom de ses modèles. "J'en avais plusieurs, en football j'avais toujours l'idée du parfait défenseur dans ma tête, je devais rassembler des morceaux de tout le monde. Je me souviens que j'aimais la mentalité de Puyol, j'aimais Kompany, il est belge et vient d'Anderlecht. J'aimais regarder Raphaël Varane. Je n'avais pas qu'un seul modèle, j'aimais beaucoup de joueurs."

Par ailleurs, l'ancien joueur des Mauves a également donné le nom de l'attaquant contre qui il a eu le plus de mal à jouer. "Je pense à Robert Lewandowski. C'est l'attaquant le plus intelligent qui existe. Parfois, vous pouvez l'oublier pendant 10 minutes, puis tout d'un coup, il est derrière vous avec une course parfaite. Vous savez aussi que les joueurs du Bayern peuvent mettre le ballon où ils veulent, et il sera là. Il n'a besoin que d'une seule occasion pour un but, c'est sa plus grande qualité."