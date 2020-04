Le président du Cercle de Bruges soutient Anderlecht, qu'il juge "courageux"

La proposition du RSCA a fait grand bruit : redistribuer les revenus télévisés des clubs européens lors des trois prochaines années pour compenser le choc financier du coronavirus.

Si le Club de Bruges a réagi avec incrédulité et ironie, comparant cette demande du RSC Anderlecht à la fable de la cigale et la fourmi de La Fontaine, le voisin a applaudi. Le président du Cercle, Vincent Goemaere, a en effet soutenu via un tweet (depuis supprimé) la proposition de Karel Van Eetvelt de redistribuer les revenus télévisés des clubs européens entre tous les clubs belges.

"C'est fort de la part d'Anderlecht d'oser réclamer cela. Nous aurons besoin de prendre des décisions difficiles et le football belge aura besoin de personnes comme Karel Van Eetvelt", estime-t-il.