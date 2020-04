Ronaldinho peut enfin sortir de prison, mais n'est pas tiré d'affaire

Détenu au Paraguay depuis plus d'un mois, Ronaldinho a enfin été libéré, mais a été assigné à résidence dans un hôtel à Asuncion.

Ronaldinho et son frère ne sont plus taulards : après plus d'un mois derrière les barreaux pour détention de faux passeport et entrée illégale sur le territoire paraguayen, le Ballon d'Or 2005 a été libéré et assigné à résidence dans un hôtel d'Asuncion. Ils avaient été arrêtés le 6 mars dernier après une perquisition à leur hôtel.

Le passeport de Ronaldinho lui avait été retiré fin 2018 par un tribunal brésilien, le champion du monde 2002 devant encore verser une amende de 2,25 millions d'euros pour construction illégale sur une réserve naturelle. L'avocat de l'ex-joueur affirme que celui-ci ignorait que son passeport était un faux et aurait donc agi en toute bonne foi.