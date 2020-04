🎥 Heures des matchs de D1A et D1B la saison prochaine : les supporters ont donné leur avis

Plusieurs plages horaires ont été soumises et les supporters ont dû indiquer leur préférence, que ce soit pour la télé ou pour le stade.

La Fédérations des supporters de Belgique a mis en place un sondage pour savoir quels étaient les horaires privilégiés par ses membres pour les matchs de D1A et D1B la saison prochaine.

Le résultat est sans appel pour les matchs du vendredi et du samedi : 20h (samedi) et 20h30 (vendredi) sont les plages les plus prisées avec respectivement 81% et 66% des voix.

Le dimanche, les supporters privilégient largement 18h à 21h ou 22h.

L'idée d'avoir des matchs le lundi 20h ne semble pas convaincre tout le monde (11% des voix).