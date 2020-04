Genk effectue un beau geste à destination d'enfants défavorisés et de patients atteints du coronavirus

Le club limbourgeois a décidé d'agir pour la bonne cause ce vendredi.

Ce vendredi, Genk a annoncé qu’il offrait 40 ordinateurs portables à des enfants défavorisés et 15 smartphones à des patients atteints du coronavirus.

Via Vincentius Genk, une association qui aide les personnes dans le besoin, les ordinateurs seront distribués aux enfants de l’enseignement primaire mais aussi à la ville et au CPAS de Genk. "Les enfants qui n’ont pas d’ordinateur ou pas de connexion Internet chez eux risquent de connaître des retards scolaires en cette période de coronavirus", a expliqué le champion de Belgique en titre dans un communiqué. "Ils ne peuvent pas compter sur le plan du ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts (N-VA) qui offre des ordinateurs uniquement aux élèves du secondaire."

Le club limbourgeois a aussi décidé d'offrir 15 smartphones qui seront donnés à l’hôpital Oost-Limburg pour les patients contaminés par le Covid-19 et actuellement en quarantaine. "De cette manière, ils pourront continuer à communiquer avec leur famille et leurs amis. C’est en étant uni que nous allons vaincre le coronavirus et surtout en se soutenant les uns les autres", a conclu Genk.