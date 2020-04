Karim Belhocine et la saison "historique" de Charleroi: "J'ai rarement vu ça dans une équipe"

Même stoppé en plein élan, le Sporting de Charleroi a réussi une

S'il estime que définitivement arrêter le championnat est "la décision la plus raisonnable", Karim Belhocine ne cache pas que c'est aussi frustrant pour son Sporting de Charleroi, qui était en pleine bourre avant l'arrêt de la Pro League. "Il y a un peu de déception car nous étions sur une bonne dynamique", confirme-t-il dans un entretien accordé à So Foot.

Jouer l'Europa League, c'est déjà magnifique.

"On aurait aimé aller jusqu'au bout, savoir jusqu'où ce groupe extraordinaire pouvait aller", ajoute le coach des Zèbres, définitivement conquis par l'attitude de son groupe. "J'ai rarement vu autant de complicité dans un groupe. De Nicolas Penneteau à Rémy Descamps, tous les joueurs ont un état d'esprit incroyable. Ça me manque beaucoup de me poser dans le vestiaire pour les regarder danser ensemble", analyse-t-il.

Une complicité et un esprit de groupe qui ont permis au Sporting de réaliser des prouesses et de regarder les grands du championnat droit dans les yeux. "Notre troisième place est déjà historique et Charleroi va disputer l'Europa League. C'est déjà magnifique."