Mousa Dembélé: "Revenir jouer en Belgique? Il ne faut jamais dire jamais"

Mousa Dembélé veut d'abord aller au bout de son contrat en Chine, avant de mettre un terme à sa carrière? C'est une possibilité.

Un an et demi après avoir quitté Tottenham pour le Guangzhou R&F, Mousa Dembélé n'a pas l'intention de revenir en Belgique. "Rejouer jouer en Belgique? Je ne pense pas que ça arrivera. Il ne faut jamais dire jamais, mais, en ce moment, ce n'est pas dans mes plans", explique-t-il dans une interview accordée à Vier.

Mais Mousa Dembélé a bien l'intention d'aller au bout de son aventure à Guangzhou. "J'ai encore deux ans de contrat et je veux les faire." Avant d'arrêter sa carrière? "On verra comment se porte mon corps. Et si ça ne va pas, je ne vais pas tout faire pour continuer", insiste l'ancien Diable, désormais âgé de 32 ans.