🎥 Pour célébrer son anniversaire, les Clarets offrent à Steven Defour l'un des plus beaux buts de sa carrière

L'ancien Diable Rouge a connu pas mal de blessures en Angleterre, mais il a aussi eu l'occasion d'offrir de très bons moments aux supporters de Burnley.

Après Genk, le Standard, Porto et Anderlecht, Steven Defour, qui fête ce mardi ses 32 ans, a aussi connu les joies de la Premier League. Il est resté trois ans à Brunley ou, même contrarié par un genou récalcitrant, il a disputé 58 rencontres, inscrit trois buts et distillé cinq assists.

Mais il ne faut pas chercher trop loin pour trouver trace de son plus beau but anglais. C'était lors d'un Boxing Day et contre un adversaire de choix: Manchester United. D'un somptueux coup-franc, Steven Defour avait doublé la mise pour les Clarets sur la pelouse d'Old Trafford. Mais Jesse Lingard était passé par là en seconde période et Manchester United avait arraché le partage dans les arrêts de jeu (2-2).