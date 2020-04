Peter Maes: "J'espère que ce n'est pas la fin de l'histoire"

Arrivé en cours de saison, Peter Maes a aidé le club lommelois à surmonter ses soucis sportifs. Il espère désormais que les soucis administratifs seront réglés et que Lommel obtiendra sa licence.

Quand Peter Maes avait rejoint Lommel, fin octobre, le club limbourgeois occupait une inquiétante septième place, avec un bilan de sept points sur 30. 18 rencontres plus tard, Lommel avait assuré son destin sportif en bouclant le championnat devant Roulers et Lokeren.

Mais le club n’a pas obtenu sa licence et jouera son va-tout devant la CBAS. "J’espère que ce n’est pas la fin de l’histoire", insiste Peter Maes dans une interview accordée au Laatste Nieuws. "La direction va désormais tout faire pour rester en D1B et j’espère que ça fonctionnera. J’habite à Lommel et j’ai senti qu’il y avait de la vie et de l’espoir pour le club. Ce serait dommage que tout tombe à l’eau."