Des ouvriers chinois ont posé la première pierre de ce qui sera l'un des plus grands stades au monde

Le Guangzhou Evergrande, champion en titre en Chine, a fait commencer les travaux de son nouveau stade à Canton.

Les dirigeants du club se veulent ambitieux. En effet, détaille L'Equipe, le nouveau stade devrait avoir une capacité de 100.000 places, ce qui en ferait l'un des plus grands au monde. Les travaux ont commencé ce jeudi, et le stade pourrait être entièrement construit dans un peu plus de deux ans.

Le Guangzhou Evergrande veut également marquer le coup d'un point de vue esthétique ; le club du Sud de la Chine a demandé que son nouveau stade ait une apparence de fleur de lotus. Les saisons précédentes, le club entraîné par Fabio Cannavaro évoluait devant 50.000 personnes en moyenne.