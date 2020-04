🎥 Cinq matchs qui ont fait la légende de Thibaut Courtois

Le 17 avril 2009, Thibaut Courtois enfilait ses gants pour défendre pour la première fois les cages du KRC Genk. Onze ans plus tard, le Limbourgeois fait partie des meilleurs gardiens du monde et dispose de l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du football belge.

Onze ans de carrière, quatre clubs, des titres de champions dans trois pays différents, un trophée de meilleur gardien du monde, une demi-finale de Coupe du monde... A 27 ans, Thibaut Courtois s'est déjà construit un palmarès impressionnant. Retour sur quelques-uns des matchs qui ont construit sa légende. Genk-Standard: la naissance d'un tout grand. Quelques mois après avoir fait ses débuts avec les pros, le jeune Thibaut Courtois s'est définitivement imposé entre les perches du Racing Genk. Lors de la saison suivante, il est seul joueur de Pro League avec 100% temps de jeu. Mais sur les 40 matchs qu'il dispute en championnat cette saison-là, c'est sans aucun doutte le dernier, son tout dernier match pour Genk d'ailleurs, qui aura marqué les esprits. Pour être sacré pour la troisième fois de son histoire, Genk ne peut pas perdre contre le Standard. Et le Racing peut compter sur son gardien, qui sort le grand jeu devant Nong, Kanu et Tchité en fin de match pour empêcher le Standard de s'offrir le titre. Le premier trophée d'une longue série pour le jeune Limbourgeois, qui signe à Cheslea et est prêté, dans la foulée, l'Atletico Madrid. Atletico-Real, un arrêt sensationnel pour offrir la Coupe à l'Atletico Prêté à l'Atletico par Chelsea dès la saison 2012-2013, Thibaut Courtois va rapidement conquérir le coeur des supporters Colchoneros. Dès sa première saison, il s'offre l'Europa League et quelques mois plus tard, la Supercoupe d'Europe. Mais le règne de Courtois ne fait que commencer: la saison suivante, le gardien belge laisse une trace indélébile sur la finale de la Coupe du Roi. Secoué et dominé, l'Atletico résiste au Real à Bernabeu. Sauvé par ses poteaux à trois reprises et déjà auteur d'un splendide arrêt face à Higuain dans le temps règlementaire, Thibaut Courtois attend les prolongations pour frapper. Alors que l'Atletico a pris les devants, Courtois s'interpose de manière magistrale devant un Mesut Özil médusé. L'Atletico s'offre la Coupe du Roi. La saison suivante, Thibaut Courtois ajoutera encore une Liga et une finale de Ligue des Champions à son palmarès, avant de filer en Angleterre pour poursuivre sa moisson... Thibaut Courtois amazing triple save v Hull last season... pic.twitter.com/5uR0cGqbth — Uber Chelsea FC 🏆 (@UberCheIseaFC) January 4, 2016 Brésil-Belgique, pour l'éternité Inutile de parler longtemps de l'arrêt du portier des Diables Rouges sur la frappe de Neymar, dans les ultimes secondes du quart de finale de Coupe du monde contre le Brésiil. C'est sans aucun doute cette parade qui a permis à Thibaut Courtois d'être élu meilleur gardien du tournoi, 24 ans après Michel Preud'homme aux Etats-Unis. Mais avant ça déjà, le Diable avait multiplié les interventions et les réflexes pour préserver l'avantage belge... Real-Atletico, un premier trophée espagnol avec le Real S'il avait remporté la Coupe du monde des Clubs avec les Merengue, Thibaut Courtois aura dû attendre un an et demi avant de remporter un trophée espagnol avec le Real. C'est, aussi, à peu de choses près le temps qu'il a fallu au gardien belge pour faire l'unanimité dans la Maison Blanche. Souvent critiqué, le Belge a su profiter du départ de Keylor Navas pour faire taire ses détracteurs et mettre le Real dans sa poche. En partie grâce à sa prestation étincelante en finale de la Supercoupe et grâce à ce penalty repoussé durant la séance de tirs au but. Suffisant pour ajouter un... neuvième trophée collectif à son palmarès!