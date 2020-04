Un bilan financier historique pour le Club de Bruges

Quand il a repris la présidence du Club de Bruges en 2011, Bart Verhaeghe pouvait compter sur un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros.

Moins de dix ans plus tard, le Club de Bruges a plus que triplé ses rentrées financières. Selon le dernier Sport Foot Magazine, la direction brugeoise a réalisé un chiffre d'affaire de 93 millions d'euros en 2019.

Et la bonne santé financière est claire, étant donné que les dépenses ne suivent pas une courbe si importante. Les prochains bilans financiers risquent d'être d'autant plus historiques que, tout d'abord, le nouveau contrat détenu par la multinationale Eleven Sports devrait voir l'actuel leader du classement empocher 11 millions d'euros par saison, au lieu de 7,5 millions actuellement.

De plus, le Club de Bruges devrait pouvoir compter sur des rentrées financières très importantes grâce à une nouvelle future participation aux Coupes d'Europe. La fin des travaux du nouveau stade (estimée pour 2022) permettra à 40.000 supporters d'assister aux rencontres. Là aussi, une rentrée financière stable et permanente supplémentaire. Enfin, le FCB pourrait encore vendre quelques joueurs pour des montants conséquents lors des prochains mercatos : on pense à Emmanuel Dennis et Krépin Diatta particulièrement.