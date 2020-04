Yannick Ferrera se sent bien en Arabie Saoudite: "Et j'espère rester ici"

Arrivé en Arabie Saoudite en début de saison, Yannick Ferrera espère poursuivre l'aventure de ce côté-là du Globe.

C’est en octobre 2019 que Yannick Ferrera, qui était sans club depuis près d’un an et la fin de son aventure à Waasland-Beveren, s’est engagé à Al-Fateh. Mais il avait discuté avec deux clubs belges avant de filer en Arabie Saoudite: "A Roulers, je ne le sentais vraiment pas", explique-t-il au Nieuwsblad. "Au moment où ils voulaient que je signe, il y avait 12 joueurs en fin de contrat", ajoute-t-il.

Et quand le Cercle de Bruges a frappé à sa porte, c’était déjà trop tard. "J’ai eu les gens de Monaco en ligne, mais, à ce moment-là, j’avais déjà un accord avec le président d’Al-Fateh", confirme l’ancien coach du Standard et du STVV.

Et quoi qu’il arrive, Yannick Ferrera ne regrette pas son choix. "Je me sens très bien ici et j’aimerais rester une fois que la crise sera passée", confie le coach, dont le contrat expire le 30 juin prochain.