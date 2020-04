Dodi Lukebakio croit à l'Euro : "Mais je ne suis pas envieux, chacun son rythme"

Dodi Lukebakio a un an de plus pour décrocher une sélection et disputer l'Euro 2020. Le joueur du Hertha Berlin y croit.

On aurait pu penser qu'il serait sélectionné plus tôt, au vu de ses prestations en Bundesliga. Mais Dodi Lukebakio s'est fait griller la politesse par quelques joueurs évoluant pourtant à un poste comparable : Yari Verschaeren, mais surtout Benito Raman qui évoluait au sein du même club (Düsseldorf) et ne présentait pas de meilleures statistiques. "Je ne suis pas quelqu'un d'envieux, j'étais content pour eux", affirme l'ancien du Sporting Charleroi dans un entretien accordé à La Dernière Heure. "Chacun son rythme", ajoute-t-il. Reste que si Lukebakio ne faisait pas partie des favoris pour intégrer les 23 de Martinez à l'Euro 2020, il a désormais un an de plus pour forcer une sélection. "Je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer et si je ne suis pas appelé, c'est que c'est le cas. J'attends cette sélection, je veux être à l'Euro", reconnaît le joueur du Hertha Berlin.