Jean-Marie Dedecker se paye 'le Parrain" Marc Coucke: "Il est le patron de deux clubs"

Le bourgmestre de Middelkerke, commune voisine d'Ostende, connaît bien la situation du KVO et il n'a pas pris de pincettes pour envers Marc Coucke: "J'ai même l'intention d'en faire un livre, qui s'appellera le Parrain", sourit-il.

"Et qui est ce Parrain? Marc Coucke, évidemment. C'est lui qui va décider qui reprendra le KVO et c'est pour ça que je vois le deal avec les Américains échouer. Il est le patron de deux clubs et tout le monde le sait", lance Jean-Marie Dedecker dans une interview accordée à Sporza.

Mais le bourgmestre de Middelkerke ne pense pas, en revanche, que l'avenir du KVO soit réellement menacé. "Je pense bien que le club aboutira à une solution. Parce que sans ça, Coucke perdrait son stade au profit de la ville. Je vais même aller plus loin: je crois que la solution viendra d'un groupe proche de Marc Coucke, peut-être même d'un groupe qu'il finance déjà", ajoute-t-il.