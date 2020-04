La demande adorable d'un très jeune fan de Leeds United à Brighton & Hove Albion

C'est une lettre très spéciale qu'ont reçu les dirigeants de Brighton & Hove Albion cette semaine : le jeune Daniel Auton, 5 ans, est supporter de Leeds United et a écrit au club de Brighton pour les supplier de vendre définitivement le défenseur central Ben White (22 ans), prêté en Championship cette saison et qui est son joueur préféré. Daniel est même prêt à participer : "J'ai compté mes économies et j'ai 15 livres", écrit-il.

Brighton & Hove Albion a pris le temps de répondre à Daniel, malheureusement avec une nouvelle qui ne lui donnera pas le sourire : "Cher Daniel, merci pour ton offre généreuse (...) C'est très bien d'aider ton club et tu as un oeil avisé ! Tu deviendras peut-être recruteur. Nous avons réfléchi à ton offre, mais nous voyons un bel avenir à Ben. Je crains que nous ne puissions le vendre à Leeds United", regrette Paul Barber, vice-président des Seagulls, dans sa réponse.

